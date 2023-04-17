Турция спрогнозировала объем добычи на третьей фазе разработки черноморского газа

Турция рассчитывает довести объем добычи газа на своем черноморском месторождении до 60 млн кубометров в сутки.

Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала NTV глава Минэнерго республики Фатих Донмез, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"20 апреля мы дадим старт первой фазе разработки месторождения. В воскресенье мы начали прокачку газа из моря в направлении предприятия национальной распределительной системы. Это займет 30 часов. На первом этапе в разработке будут 10 скважин, около 10 млн кубометров в сутки. К третьей фазе мы сможем добывать до 60 млн кубометров в сутки", - сказал он.