https://news.day.az/world/1556376.html Турция спрогнозировала объем добычи на третьей фазе разработки черноморского газа
Турция спрогнозировала объем добычи на третьей фазе разработки черноморского газа
Турция рассчитывает довести объем добычи газа на своем черноморском месторождении до 60 млн кубометров в сутки.
Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала NTV глава Минэнерго республики Фатих Донмез, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"20 апреля мы дадим старт первой фазе разработки месторождения. В воскресенье мы начали прокачку газа из моря в направлении предприятия национальной распределительной системы. Это займет 30 часов. На первом этапе в разработке будут 10 скважин, около 10 млн кубометров в сутки. К третьей фазе мы сможем добывать до 60 млн кубометров в сутки", - сказал он.
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