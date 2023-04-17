Суммарное состояние американских миллиардеров увеличилось

С начала коронавирусной пандемии суммарное состояние миллиардеров США увеличилось почти на треть. С 2020 года этот показатель вырос до $4,51 трлн, поднявшись на 86,3% по сравнению с 2013 годом, сообщается на сайте некоммерческой организации (НКО) Oxfam America, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подобная динамика порождает увеличение неравенства между самыми богатыми и бедными жителями Соединенных Штатов. Коронавирусная пандемия привела к еще большему социальному расслоению (по уровню доходов) американских граждан, уточняется в материале.

"Суммарное благосостояние миллиардеров в США с начала пандемии выросло почти на треть, и на 86,3% - с 2013 года, достигнув $4,51 трлн. В целом число миллиардеров, проживающих в Соединенных Штатов, за последние десять лет увеличилось почти на 60% и превысило 700 человек", - говорится в материале.

В то же время в США есть большой пласт работников, которые получают менее $15 в час. К представителям "перманентного низшего класса" жителей Штатов аналитики НКО отнесли почти треть всех американских сотрудников и 50% цветных женщин. Все эти факторы только увеличивают разрыв между самыми богатыми и бедными гражданами, заключается в статье.