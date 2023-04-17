ВОЗ призвала мир к срочным мерам по снижению детской смертности в Афганистане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала международное сообщество к срочным мерам для спасения детей в Афганистане. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter организации, ппередает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Знаете ли вы, что примерно 167 младенцев умирают каждый день в Афганистане из-за предотвратимых причин детской смертности? - отметили в ВОЗ. - Мы должны действовать быстро, чтобы спасти жизни и улучшить здоровье матери и ребенка".

16 апреля ВОЗ сообщила, что в Афганистане из-за острой нехватки продовольствия почти половина жителей сорокамиллионной страны находится под угрозами недоедания, инфекционных заболеваний и других проблем со здоровьем. При этом примерно 40% населения Афганистана - это дети младше 14 лет.