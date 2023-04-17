Стамбульский финансовый центр облегчит приток капитала в страну

Стамбульский финансовый центр облегчит приток капитала в нашу страну.

Как сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Центра.

Глава государства подчеркнул, что деятельность Стамбульского финансового центра внесет вклад в экономику страны.

Отметим, что как только завершится этап, связанный с переездом банков в Центр, который охватит 1,3 миллиона квадратных метров офисных площадей, 100 тысяч квадратных метров торгового центра, конференц-центр на 2 тысячи 100 человек, пятизвездочный отель, в Стамбульский финансовый центр ожидается привлечение важных банковских и финансовых учреждений из-за рубежа. Проект Стамбульского финансового центра был подготовлен в 2012 году с целью объединения в единый центр различных учреждений - от страховых компаний до банков.