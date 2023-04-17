Суд Парижа отклонил иск против Airbus и Air France

Исправительный суд Парижа признал корпорацию Airbus и авиакомпанию Air France невиновными в причастности к гибели 228 человек в 2009 году в результате крушения самолета, следовавшего из Рио-де-Жанейро в Париж. Об этом сообщает в понедельник Agence France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Родственники погибших настаивали на признании компаний виновными в непредумышленном убийстве. В процессе слушаний, длившихся с 10 октября по 8 декабря 2022 года, прокуратура попросила суд снять обвинения с компаний за невозможностью доказать их вину, однако родственники погибших настаивали на признании их косвенной ответственности за эту катастрофу. Суд же посчитал, что, даже если и имели место ошибки, "никакой однозначной связи с гибелью людей продемонстрировано не было".

В июне 2009 года пассажирский авиалайнер Airbus A330-203 (регистрационный номер F-GZCP) компании Air France, выполнявший рейс 447 по маршруту Рио-де-Жанейро - Париж, упал в воды Атлантического океана в 160 км от архипелага Сан-Педру-и-Сан-Паулу (Бразилия). Погибли все находившиеся на борту 216 пассажиров и 12 членов экипажа. Согласно выводам расследования, причиной крушения стала несогласованность действий и плохая подготовка экипажа, из-за которых нештатная ситуация (рассинхронизация показаний скорости из-за обледенения измерительных приборов, автоматическое отключение автопилота) перешла в катастрофическую.

Расследование, начатое в отношении Airbus и Air France по требованию прокуратуры, было прекращено в сентябре 2019 года по решению следственных судей, назвавших произошедшее уникальным сочетанием обстоятельств, которое "не позволило сделать вывод об ошибке со стороны Airbus или Air France с учетом отдельных ошибок пилотажа, которые стали причиной аварии". Однако в 2021 году Апелляционный суд Парижа постановил возобновить судебное разбирательство в отношении двух компаний.