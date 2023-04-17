Главы МИД G7 договорились сотрудничать в решении проблем Центральной Азии

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) договорились сотрудничать в решении проблем, с которыми сталкиваются страны Центральной Азии. Такую позицию они высказали в понедельник в ходе заседания, которое проходит с 16 по 18 апреля в японском курортном городе Каруидзава (префектура Нагано), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Касательно Центральной Азии [председательствующий на встрече министр иностранных дел Японии Ёсимаса] Хаяси указал на важность оказания поддержки пяти странам Центральной Азии (Казахстану, Киргизии, Таджикистану, Туркмении, Узбекистану) в решении конкретных проблем, с которыми они сталкиваются", - сообщили организаторы встречи. Министры, как отмечается, "разделили мнение, что страны G7 продолжат сотрудничать в решении проблем региона".

Япония в последнее время уделяет большое внимание развитию отношений со странами Центральной Азии. В ноябре 2022 года в Токио была создана Ассоциация депутатов парламента за дружбу между Японией и странами Центральной Азии, которую возглавил заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии, бывший премьер-министр Таро Асо. В начале декабря 2022 года в японской столице также прошел Центральноазиатский инвестиционный форум (Central Asia Investment Forum 2022) с участием представителей властей и бизнеса стран региона.

В 2023 году Япония председательствует в Группе семи и в мае проведет ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Встреча глав МИД "семерки" проходит с 16 по 18 апреля в курортном городе Каруидзава в горах префектуры Нагано.