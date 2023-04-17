Запуск Starship отложили

Американская компания SpaceX отложила запуск прототипа сверхтяжелого космического корабля Starship со стартовой площадки в районе населенного пункта Бока-Чика (штат Техас). Трансляция велась на канале YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Отказываемся от сегодняшней попытки летных испытаний; команда работает над следующей доступной возможностью", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Starship предназначен для полетов на околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты, а также межпланетных полетов на Марс. Ранее прототипы корабля совершили несколько тестовых полетов с возвращением на Землю.