Редчайший алмаз внутри алмаза найден в Индии

Компания V D Global из индийского города Сурат, штат Гуджарат, нашла уникальный "алмаз внутри алмаза", который считается одним из самых редких в своем роде. Об этом сообщает Times of India, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уникальный бесцветный алмаз весом 0,329 карата получил название "Бьющееся сердце", которое отражает эмоции от находки. Алмаз имеет особенность: внутри него находится меньший алмаз, который свободно перемещается в полости.

V D Global проконсультировалась с международной корпорацией De Beers и отправила камень на дополнительный анализ в их лабораторию в британский город Мейденхед, графство Беркшир. Исследования проводились с использованием различных инструментов, включая оптическую и сканирующую электронную микроскопию.

"Я никогда не видела ничего подобного "Бьющемуся сердцу" за тридцать лет работы в секторе добычи алмазов", - заявила специалист по техническому образованию De Beers Саманта Сибли.

Представитель De Beers заявил, что теперь "Бьющееся сердце" входит в число редких алмазов наряду с "Матрешкой" - первым подобным алмазом, найденным в Якутии.