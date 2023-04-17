Турция рассчитывает продавать через газовый хаб до 40 млрд куб. газа в год

Турция сможет продавать до 40 млрд куб. м природного газа в год на площадке создаваемого центра международной газовой торговли (газового хаба). Об этом в понедельник заявил глава Минэнерго республики Фатих Донмез в эфире телеканала NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Из порядка 100 млрд куб. м получаемого нами газа мы используем около 60 млрд. То есть остающиеся 40 млрд мы можем реализовать. Для этого создается и центр газовой торговли. Нас поддержали поставщики, Россия, Иран, Азербайджан, страны, поставляющие сжиженный газ. Однако это же рынок, и без покупателей хаб не имеет смысла", - сказал министр, отметив, что Турция уже ведет переговоры с потенциальными покупателями в Европе.