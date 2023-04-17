https://news.day.az/world/1556457.html Компания Илона Маска SpaxeX не смогла запустить Starship - ВИДЕО
Компания Илона Маска SpaxeX не смогла запустить Starship - ВИДЕО
17 апреля SpaceX не смогла запустить самую большую ракету-носитель в истории - Starship. Запуск отложили из-за технической неисправности, сообщил основатель компании Илон Маск. Специалисты полагают, что возникли проблемы с клапаном давления, который "замёрз", передает Day.Az.
"Сегодня мы многому научились, сейчас выгружаем топливо, повторим попытку через несколько дней", - пишет Маск.
О Starship говорят, как об одном из самых ожидаемых космических стартов 2023 года. Многоразовая и самая мощная ракета в истории человечества должна ускорить возвращение людей на Луну и полет на Марс.
Высота ракеты 120 метров, ее диаметр - 9 метров.
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