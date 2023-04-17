Стало известно, почему Кейт Миддлтон не простилась с королевой Елизаветой II

Кейт Миддлтон обижена на Меган Маркл, поскольку из-за нее не была допущена в королевскую резиденцию Балморал, чтобы попрощаться с умирающей королевой Елизаветой II. Об этом рассказал королевский биограф Роберт Джобсон, автор книги о Карле III "Наш король", сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Как объяснил Джобсон, супругу принца Уильяма попросили остаться в Виндзоре вместе с детьми, когда все старшие члены королевской семьи отправились к постели королевы, чтобы принц Гарри не потребовал разрешения приехать в Балморал со своей женой.

"Король сказал, что только дети и внуки королевы могут быть рядом с ней", - рассказал Джобсон австралийскому изданию Daily Telegraph.

По словам биографа, Карл III хотел подчеркнуть, что присутствие жен потомков Елизаветы II не приветствовалось, хотя в Балморал приехала супруга принца Эдварда, графиня Софи Уэссекская.

"Частным образом он хотел сказать, что нежелательно было присутствие Меган. Кейт намеренно осталась, но она отчаянно хотела быть рядом с королевой в ее последние минуты. Это съедало Кейт, отчего в ней выросла глубокая обида на Меган", - рассказал Джобсон.