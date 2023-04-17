ВС Турции нейтрализовали 10 террористов в Сирии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные незамедлительно приняли ответные меры после атаки на турецкую военную базу на севере Сирии, в результате были нейтрализованы 10 террористов PПK/YPG, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Отвечая на вопросы журналистов в городе Кайсери, Акар напомнил, что минувшим вечером террористы PПK/YPG обстреляли базу турецких военных на севере Сирии, в результате 4 военнослужащих получили ранения.

"Турецкие военнослужащие незамедлительно приступили к ответным мерам. По последним данным, нейтрализованы 10 террористов РПК", - сказал Акар.

Министр подчеркнул, что Турция продолжит решительную борьбу с террористами РПК до полного устранения террористической угрозы.

Акар отметил, что получившим ранения военнослужащим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.