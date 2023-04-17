https://news.day.az/world/1556466.html Госдеп США одобрил продажу Турции комплектов для F-16
Госдеп США одобрил продажу Турции комплектов для F-16
Госдепартамент США проинформировал Конгресс об одобрении продажи Турции модернизированных комплектов тактической сети передачи данных "Link-16", используемой в коммуникационной системе истребителей F-16.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сообщает Cumhuriyet.
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