https://news.day.az/world/1556474.html В Судане возобновились боевые действия
В Судане возобновились боевые действия
Боевые столкновения между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования (спецназа) возобновились в понедельник в Хартуме.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в телеканал Al Hadath
По его информации, армия также наносит удары с воздуха по позициям спецназа в районе Кафури в прилегающем к столице Северном Хартуме. Силы быстрого реагирования используют средства противовоздушной обороны. Военные самолеты также замечены в небе над Хартумом.
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