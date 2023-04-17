В Судане возобновились боевые действия

Боевые столкновения между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования (спецназа) возобновились в понедельник в Хартуме.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в телеканал Al Hadath

По его информации, армия также наносит удары с воздуха по позициям спецназа в районе Кафури в прилегающем к столице Северном Хартуме. Силы быстрого реагирования используют средства противовоздушной обороны. Военные самолеты также замечены в небе над Хартумом.