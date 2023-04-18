Швеция начала крупнейшие за четверть века военные учения

В Швеции начались наиболее масштабные за более чем 25 лет военные учения, в которых, кроме шведских военных, принимают участие США и еще 12 стран, сообщают западные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Учения проходят в воздухе, на земле и в море на значительной части территории страны", - говорится в заявлении вооруженных сил Швеции.

В учениях участвуют Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Дания, Австрия, ФРГ и Франция. Основные мероприятия проходят на севере и юге страны, а также в районе острова Готланд. Маневры должны продолжаться до 11 мая, в них будут задействованы 26 тысяч военных.

Швеция и Финляндия в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция, будучи членом НАТО, поставила ряд условий, которые обе скандинавские страны должны были выполнить, чтобы Анкара ратифицировала их вступление в альянс. Затем в Турции заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия. Переговоры о вступлении Швеции в НАТО были заморожены. Финляндия официально присоединилась к альянсу 4 апреля.

Однако, отмечают СМИ, с 1990-х годов Швеция имеет наиболее близкие, чем когда-либо, отношения с альянсом.