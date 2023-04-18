https://news.day.az/world/1556490.html В России неизвестные обстреляли автомобиль - ВИДЕО
В России неизвестные обстреляли автомобиль - ВИДЕО
В Ставрополе неизвестные обстреляли автомобиль прямо посреди оживленной улицы. Информации о пострадавших пока нет.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на представленных кадрах видно, что машину буквально изрешетили пулями.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Стрелявшие с места преступления скрылись.
Между тем пока неясно, находился ли кто-то в автомобиле.
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