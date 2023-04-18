В России неизвестные обстреляли автомобиль

В Ставрополе неизвестные обстреляли автомобиль прямо посреди оживленной улицы. Информации о пострадавших пока нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на представленных кадрах видно, что машину буквально изрешетили пулями.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Стрелявшие с места преступления скрылись.

Между тем пока неясно, находился ли кто-то в автомобиле.