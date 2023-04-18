https://news.day.az/world/1556493.html Крупный пожар на фанерном заводе в Коми - ВИДЕО
Крупный пожар на фанерном заводе в Коми - ВИДЕО
Крупный пожар произошел на фанерном заводе в Республике Коми. Возгорание удалось локализовать.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент случился на территории ООО "Жешартский фанерный завод" в поселке Жешарт. Там загорелась кровля производственного здания, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
В ходе тушения пожара с территории завода было эвакуировано 50 человек персонала, никто не пострадал.
В настоящее время пожар локализован. Причины его возникновения выясняются.
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