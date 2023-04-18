Крупный пожар на фанерном заводе в Коми

Крупный пожар произошел на фанерном заводе в Республике Коми. Возгорание удалось локализовать.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент случился на территории ООО "Жешартский фанерный завод" в поселке Жешарт. Там загорелась кровля производственного здания, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В ходе тушения пожара с территории завода было эвакуировано 50 человек персонала, никто не пострадал.

В настоящее время пожар локализован. Причины его возникновения выясняются.