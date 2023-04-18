Меркель наградили орденом за заслуги перед Германией

Бывшего федерального канцлера Германии Ангелу Меркель наградили "федеральным крестом заслуг", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что орден Меркель вручил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе торжественной процессии награждения во дворце Бельвю.

Президент Германии отметил важную роль экс-канцлера ФРГ как первой женщины на этой должности и человека, при руководстве которого Германия пришла к экономическому процветанию.

Подчеркивается, что ордена "федерального креста заслуг" высшей степени до Меркель удостоились лишь две персоны - бывшие канцлеры Конрад Аденауэр и Гельмут Коль. Орден исполнен в форме мальтийского креста с изображением немецкого федерального орла по центру.