В Индии в прямом эфире застрелили лидеров мафии

Бывшего индийского депутата и его брата, которые находились в заключении, застрелили перед телекамерами, когда они направлялись под конвоем в одну из больниц города Праяградж на севере страны. По дороге на медосмотр у них брали интервью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, кадры убийства быстро распространились в СМИ и социальных сетях. В полиции заявили, что нападавших было трое, они выдавали себя за журналистов. Один из них сдался сразу, остальные были вскоре задержаны.

Атик Ахмед и его брат Ашраф были тесно связаны с криминальной средой. На экс-члена парламента были заведены десятки уголовных дел. В марте его приговорили к пожизненному заключению за похищение человека.

Сообщается, что нападавшие на братьев - представителей мусульманского сообщества Индии - выкрикивали лозунги индуистских националистов.