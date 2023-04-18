Си Цзиньпин готов развивать отношения с КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин послал лидеру КНДР Ким Чен Ыну ответную телеграмму, в которой выразил готовность развивать двусторонние отношения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В телеграмме Си Цзиньпин отметил, что КНДР и КНР являются "добрыми соседями". Кроме того, председатель КНР выразил готовность содействовать развитию дружественных отношений и сотрудничества, а также их постоянному выходу на новый уровень.

В сообщении подчеркивается, что китайский лидер готов внести свой вклад в укрепление мира, стабильности и процветания в регионе и на планете, "усилив стратегическую связь и совместно с генеральным секретарем Ким Чен Ыном руководя развитием отношений между Китаем и Северной Кореей.