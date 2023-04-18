В Лос-Анджелесе полиция отказалась охранять город от мародеров

Большая группа из примерно 100 молодых людей захватила четырехсторонний перекресток в Комптоне (район Лос-Анджелеса), штат Калифорния, а затем ворвалась на ближайшую заправочную станцию Arco и разграбила магазин, похитив имущество на тысячи долларов, сообщил сайт The Post Millenial, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Появившееся видео показывает, как десятки молодых преступников вламываются в магазин, выбивая стеклянные двери, а затем вваливаются в магазин, не вмещаясь в него все, и выходят из маленького переполненного магазина, хватая, швыряя и крадя такие предметы, как презервативы, сигареты, алкоголь и закуски.

Местные новости KTLA сообщили, что толпа захватила пересечение Центральной авеню и бульвара Алондра около 2:30 утра 16 апреля. После того, как они уехали, улицы были покрыты следами от шин, и везде валялся мусор. Сотрудники АЗС во время налета прятались в туалете, опасаясь за свою безопасность.

Никаких арестов не было сделано. Департамент шерифа округа Лос-Анджелес подтвердил, что заправочной станции был нанесен серьезный ущерб и что мародеры скрылись с товарами на тысячи долларов.

Той ночью в Комптоне произошел еще один крупный захват улиц, второй - на бульваре Лонг-Бич и Роузкранс-авеню. Между двумя событиями, в том числе незаконными уличными гонками, сообщалось о 500 лицах, участвовавших в захватах.

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес заявил, что уличная мафия "численно превосходит их" и потому полиция "не может вмешиваться в дела гигантских групп мародеров из соображений безопасности". В ведомстве заявили, что "в настоящее время они ограничены штатом сотрудников".

Преступность в округе Лос-Анджелес резко возросла под руководством крайне левого окружного прокурора Джорджа Гаскона, избравшегося на должность на пожертвования Сороса.