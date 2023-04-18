На Еврокомиссию подали в суд

Экологические организации подали в суд на высший орган исполнительной власти Евросоюза (ЕС) Европейскую комиссию (ЕК). Поводом для исков стало решение ведомства включить газ и атомную энергию в руководство по "зеленым" инвестициям. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Два иска были зарегистрированы в Европейском суде общей юрисдикции в Люксембурге. Первый подали Greenpeace, а второй благотворительная организация по защите окружающей среды ClientEarth и Всемирный фонд дикой природы (WWF). Организации решили оспорить включение газа и атомной энергии в список технологий, которые помогут достичь углеродной нейтральности и снизить объем вредных выбросов.

"Обозначение ископаемого газа как "устойчивого" столь же абсурдно, сколь и незаконно. Это противоречит собственным научным рекомендациям ЕС и фундаментально подрывает доверие к климатическим действиям союза. Ископаемый газ не является чистым и надежным источником энергии", - заявили авторы одного из исков.