Малайзия может ограничить использование воды для второстепенных целей, так как страна готовится к жаркой погоде в ближайшие месяцы. Об этом в понедельник сообщила газета The Star, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, возможные ограничения были продиктованы анализом погоды, который сделали малайзийзские метеорологи. Они предсказывают жару и засуху с апреля по сентябрь. В связи с этим Министерство природных ресурсов, окружающей среды и изменения климата заявило, что во время критических ситуаций может быть ограничено использование воды для второстепенных целей, таких как полив газонов и парков. "План реагирования на чрезвычайные ситуации будет активирован, если уровень воды в реках и у плотин станет слишком низким", - приводит газета слова министерства.

Сообщается, что власти призвали граждан самим предпринимать меры для экономии воды. "Представителям общественности рекомендуется экономить воду при повседневном использовании, а промышленные и коммерческие пользователи могут экономить, используя альтернативу воде в тех случаях, когда вода не используется в пищу", - утверждает министерство.