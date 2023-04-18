Китай станет крупнейшим драйвером мирового экономического роста

В течение ближайших пяти лет Китай станет крупнейшим драйвером роста глобальной экономики, опередив по этому показателю Индию и США. К 2028 году КНР обеспечит 22,6% от общего увеличения мирового внутреннем валового продукта (ВВП) до 2028 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Китай будет вносить наибольший вклад в глобальный рост в течение следующих пяти лет, причем его доля будет вдвое больше, чем у США. Ожидается, что доля страны в росте мирового валового внутреннего продукта составит 22,6% от общего мирового роста до 2028 года. За ним следует Индия с показателем 12,9%, в то время как на долю США придется 11,3%", - говорится в материале.

При этом доля БРИКС, в который входит и Китай, будет выше размера вклада государств "большой семерки" (G7) во главе с Соединенными Штатами. В то же время 75% глобального экономического роста будет сосредоточено в 20 странах и более половины - в четырех крупнейших: Китае, Индии, США и Индонезии, заключается в статье.