https://news.day.az/world/1556681.html В Китае предлагают бесплатные номера в отелях
В Китае предлагают бесплатные номера в отелях
Несколько городов в китайских провинциях Цзянсу и Чжэцзян запустили программу повышения занятости для выпускников вузов. Одним из ее элементов стало предложение бесплатно проживать в гостиницах в течение двух недель, сообщает интернет издание ekd.me, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.
Для этого молодым специалистам нужно предоставить приглашение на собеседование в компанию, офис которой располагается в районе отеля.
Таким образом власти пытаются бороться с безработицей среди молодежи, уровень которой по итогам 2022 года достиг исторического максимума в 20%, отмечает портал.
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