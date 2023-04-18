В Китае предлагают бесплатные номера в отелях

Несколько городов в китайских провинциях Цзянсу и Чжэцзян запустили программу повышения занятости для выпускников вузов. Одним из ее элементов стало предложение бесплатно проживать в гостиницах в течение двух недель, сообщает интернет издание ekd.me, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Для этого молодым специалистам нужно предоставить приглашение на собеседование в компанию, офис которой располагается в районе отеля.

Таким образом власти пытаются бороться с безработицей среди молодежи, уровень которой по итогам 2022 года достиг исторического максимума в 20%, отмечает портал.