В Японии полиция задержала водителя, который 60 лет ездил без прав

В Японии полицейские задержали пожилого автомобилиста, который около 60 лет ездил без водительских прав, сообщает газета Sankei, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полицейские из префектуры Хёго задержали 82-летнего Тосиюки Исибаси. Патрульные остановили машину Исибаси и обнаружили, что он не был пристегнут ремнем безопасности. По словам одного из полицейских, когда он попросил мужчину показать водительское удостоверение, оказалось, что у японца при себе документов не было.

Как объяснил сам Исибаси, он лишился водительских прав еще в 20-летнем возрасте, и с тех пор их не получал. Какие санкции применят к 82-летнему нарушителю, не уточняется.