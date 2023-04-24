Разбившая iPhone выдра из зоопарка Лиссабона рассмешила пользователей сети

В сети набирает популярность видеоролик с выдрой, яростно разбивающей iPhone, который уронила одна из посетительниц. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, как гласит описание к ролику, смартфон принадлежал одной из посетительниц зоопарка в Лиссабоне - она уронила его в вольер с выдрами. "К сожалению, выдра оказалась фанатом Android", - шутит автор ролика. На видео видно, как животное схватило гаджет обеими лапами, а затем принялось яростно колотить им о камни.

Пользователей сети насмешила реакция выдры. "Страховка не покрывает случайные встречи с выдрами", - написал один из комментаторов. "Она просто хочет достать моллюска из раковины", - предположил другой пользователь. Кое-кто даже решил, что ролик завирусится и станет частью рекламной кампании Samsung, являющейся давним конкурентом Apple.