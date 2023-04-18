Китайская экономика рекордно выросла

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в первом квартале вырос на 4,5 процента в годовом выражении. Об этом сообщило Национальное бюро статистики страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рост ВВП оказался выше ожиданий опрошенных Reuters аналитиков в 4 процента, и стал рекордным с первого квартала прошлого года, когда он увеличился на 4,8 процента. При этом по сравнению с предыдущим кварталом показатель прибавил 2,2 процента. Агентство также сообщило о скачке розничных продаж в марте на 10,6 процента на фоне роста сектора онлайн-торговли. За то же время объем промышленного производства в Китае вырос на 3,9 процента, что чуть ниже прогноза экспертов в 4 процента.

Экономический рост Китая оказался в центре мирового внимания после отмены строгих ограничений, которые действовали почти три года из-за пандемии COVID-19. В 2022 году экономика страны выросла на 3 процента, что меньше официального целевого показателя Пекина в размере 5,5 процента. На 2023 год правительство установило целевой показатель роста ВВП на уровне 5 процентов.

Главный экономист по Китаю Goldman Sachs Хуэй Шань заявил, что текущий темп восстановления китайской экономики после отмены ограничений позволяет банку сохранить свой годовой оптимистичный прогноз роста в 6 процентов. Эксперт банковской группы ING Айрис Панг считает реалистичным официальный целевой показатель КНР по ВВП, так как правительство будет использовать дополнительные стимулы для привлечения инвестиций в инфраструктуру и увеличения потребления.