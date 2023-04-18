Британской IGas Energy разрешили разработку новых нефтяных скважин

Британская нефтегазовая компания IGas Energy получила разрешение от Совета графства Линкольншир, которое позволяет разрабатывать новые нефтяные скважины. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отметили, что разрешение включает строительство начальной оценочной скважины на первом этапе и до шести горизонтальных эксплуатационных скважин на втором этапе разработки.

Первая фаза может добавить примерно 200 баррелей нефти в сутки, а вторая фаза прибавит к добыче еще 500 баррелей нефти.