Британской IGas Energy разрешили разработку новых нефтяных скважин
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Британская нефтегазовая компания IGas Energy получила разрешение от Совета графства Линкольншир, которое позволяет разрабатывать новые нефтяные скважины. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отметили, что разрешение включает строительство начальной оценочной скважины на первом этапе и до шести горизонтальных эксплуатационных скважин на втором этапе разработки.

Первая фаза может добавить примерно 200 баррелей нефти в сутки, а вторая фаза прибавит к добыче еще 500 баррелей нефти.