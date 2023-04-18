Британские активисты намерены провести протесты в день коронации Карла III

Британские активисты движения Republic, которые открыто призывают к отмене монархии, намерены провести массовые демонстрации 6 мая в день коронации короля Великобритании Карла III. Об этом во вторник, 18 апреля, пишет газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Активисты призывают тысячи людей прийти на собрание на Трафальгарской площади, которое начнется в шесть утра. Члены движения предлагают им надеть желтые футболки и нести в руках баннеры с надписью Not my king ("Не мой король").

После этого активисты планируют пройти по маршруту церемонии коронации между Букингемским дворцом и Вестминстерским аббатством.

Как отметили в издании, демонстрации против коронации нового короля Великобритании планируется провести по всей стране.

Кроме того, по данным газеты, в Шотландии в этот день хотят провести марш за независимость. В частности, в Эдинбурге акция пройдет возле Национального монумента Шотландии, более 250 человек уже изъявили желание принять в ней участие.