https://news.day.az/world/1556781.html Сельчук Байрактар поделился новыми кадрами Bayraktar KIZILELMA
Сельчук Байрактар поделился новыми кадрами Bayraktar KIZILELMA
Технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар поделился новыми кадрами первого беспилотного боевого самолета страны "Bayraktar Кızılelma".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, они размещены в официальном аккаунте Байрактара в социальной сети.
Отметим, что первый полет турецкого беспилотного боевого самолета "Bayraktar Kızılelma" состоялся 14 декабря 2022 года, второй полет - 23 января 2023 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в ближайшее время начнется массовое производство "Bayraktar Кızılelma".
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