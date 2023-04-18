WhatsApp и другие мессенджеры выступили против британского законопроекта о слежке

WhatsApp, Signal и другие популярные мессенджеры направили открытое письмо британскому правительству с призывом в срочном порядке пересмотреть законопроект о безопасности в интернете (OSB), который обяжет платформы следить за пользователями по запросу правоохранительных органов. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал 9to5mac.

Законопроект предусматривает блокировку материалов, содержащих насилие над детьми, а также создание механизма, который не позволит детям получать доступ к информации, не соответствующей их возрасту. Кроме того, законопроект запрещает поставщикам контента распространять информацию, защищенную алгоритмами сквозного шифрования, поскольку это мешает государственной компании Ofcom контролировать законность таких данных.

Таким образом законопроект, если он будет реализован в таком виде, может дать Ofcom возможность "читать" сообщения пользователей мессенджеров, что в результате "ломает" всю логику мессенджеров, защищенных сквозным шифрованием. Благодаря такому способу защиты сообщения могут быть видны только собеседникам.

Открытое письмо подписано исполнительным директором Element Мэтью Ходжсоном, фондом Oxen Privacy Tech Foundation и сессионным директором Алексом Линтоном, президентом Signal Мередит Уиттакер, исполнительным директором Threema Мартином Блаттером, исполнительным директором Viber Офером Эялем, главой WhatsApp Уиллом Кэткартом и техническим директором Wire Аланом Дуриком.

Согласно британскому законопроекту, если мессенджер откажется соблюдать правила, ему могут грозить штрафы в размере до 4% от годового оборота. WhatsApp, Signal и Proton уже заявили, что покинут Великобританию, если от них потребуют следить за пользователями.