Сунак пообещал избавить улицы британских городов от мачете и "зомби-ножей"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал избавить улицы британских городов от опасного холодного оружия и для этого наделить полицию отсутствующими у нее сейчас полномочиями конфисковывать холодное оружие с длинными лезвиями, наподобие мачете или ножей, похожих на клинки из фильмов про зомби и Рэмбо, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы решительно настроены избавить наши улицы от опасного оружия. Сегодня мы сформулировали новые планы по запрету мачете и ножей "в стиле зомби", - написал Сунак в Twitter в понедельник, комментируя разработанный кабмином соответствующий законопроекта. "Эти меры дадут полиции более широкие полномочия изымать и уничтожать их и гарантировать, чтоб ответственные за насилие понесли наказание".