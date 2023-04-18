США запланировали ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай

Администрация президента США Джо Байдена в апреле 2023 года подготовила беспрецедентные меры ограничения американских инвестиций в Китай. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

"Чиновники приближаются к соглашению по ключевому усилию, направленному на ограничение технологического и военного подъема Пекина. Беспрецедентные правила ограничения американских инвестиций в Китай ожидаются позднее в этом месяце", - отметили в публикации.

Источники издания указали, что администрация Белого дома уже обсуждает ключевые вопросы с предпринимателями. Известно, что бизнес обяжут уведомлять о новых инвестициях, которые будут направлены в технологические компании Китая. Также будут введены определенные запреты на сделки в критических секторах промышленности, включая микропроцессоры.

Собеседник издания в администрации Белого дома добавил, что в правительстве хотят убедиться, что все делается правильно в плане консультаций с союзниками и промышленностью, а уже после переходя к процедурам указа.