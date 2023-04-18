Карл III отказался мазаться на церемонии коронации традиционным маслом

Король Великобритании Карл III отказался мазаться во время церемонии коронации традиционным маслом, в состав которого входят мускусные выделения виверр и рвота кашалотов - амбра. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Independent.

В новый состав масла, который был разработан специально для коронации Карла III, будут входить оливковое масло и эфирные масла жасмина, розы, корицы, сока стираксовых деревьев, янтаря и цветков апельсина. Оливки для священного масла были собраны в роще на Елеонской, или Масличной горе к востоку от Иерусалима.

Масло на основе животных продуктов использовалось для коронации британских монархов на протяжении многих веков, в частности, именно им была помазана на царство мать нынешнего короля Елизавета II. Однако Карл III решил использовать "веганское" масло, чтобы подчеркнуть свою приверженность защите животных.

Виверры - хищные млекопитающие, обитающие в странах Африки и Азии. Выделения их анальных желез, называемые цибет, обладают резким и неприятным мускусным запахом, однако в сочетании с амброй и некоторыми другими добавками обретают приятный аромат и широко применяются в парфюмерии.