Европа задумалась о самостоятельной отправке человека в космос

В Европейском космическом агентстве (ЕКА) задумались о создании самостоятельной инфраструктуры для отправки человека в космос. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание ссылается на интервью генерального директора ЕКА Йозефа Ашбахера, который заявил, что агентство работает над планами представить свои инициативы в области пилотируемой космонавтики на 2-м европейском космическом саммите, запланированном на ноябрь с испанской Севилье.

Как пишет SpaceNews, в настоящее время ЕКА ожидает получить от государств-членов политическую поддержку своих намерений, тогда как вопрос о финансировании проектов в области пилотируемой космонавтики может быть поднят в преддверии заседания Совета министров ЕКА, намеченного на конец 2025 года.