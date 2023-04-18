Азербайджан, Турция и Туркменистан играют важную роль в энергетической безопасности Европы

Турция намерена превратить вторую сотню лет истории республики в век тюркского мира.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам дипломата, его страна хочет, чтобы тюркский мир стал еще сильнее.

Чавушоглу отметил, что Турция вместе с Азербайджаном и Туркменистаном стала играть важную роль в энергетической безопасности Европы.

"Мы хотим, чтобы тюркский мир стал еще сильнее. Тюркский мир уже восстановил свое доверие. Мы ни с кем не конкурируем, но наше братство и место тюркского мира на международной арене должны быть сильнее", - подчеркнул министр.