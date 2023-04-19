В Турции будет построен более крупный военный корабль

В Турции будет построен в два раза более крупный военный корабль, чем TCG Anadolu.

Об этом в интервью турецкому телеканалу "TRT" сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы построим корабль, который будет вдвое больше, чем корабль TCG Anadolu", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция, таким образом, еще больше нарастит свою мощь в море.

Отметим, что TCG Anadolu - первый в мире корабль-носитель дронов, является крупнейшим штурмовым кораблем Турции. Строительство корабля началось в 2014 году, а 1 июля 2020 года были проведены его испытания. Корабль, оснащенный современными радарами и датчиками, способен перевозить на борту около 100 автомобилей, в том числе танки и бронетехнику, а также десантные машины и лодки. В целом его грузоподъемность составляет 27 436 тонн. "Kızılelma", "Hürjet" и "Bayraktar TB3" смогут приземляться на платформу корабля.