В Нью-Йорке обрушилось здание

Как минимум один человек погиб в результате обрушения крытой парковки в нью-йоркском районе Манхэттен.

Об этом сообщил во вторник мэр Эрик Адамс на пресс-конференции, трансляцию которой вели местные телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время у нас есть данные об одном погибшем", - сказал он. Адамс подчеркнул, что уцелевшие конструкции здания крайне нестабильны, поэтому спасатели применяют специальную технику для оценки ситуации.

Как сообщил телеканал СBS, пожарная служба Нью-Йорка сообщила о нескольких пострадавших при обрушении. По его данным, на месте происшествия уже находятся спасатели.

По данным пожарной службы, шесть человек доставлены в больницы Нью-Йорка.