Эрдоган сообщил об участии Путина в церемонии доставки топлива на АЭС "Аккую"

Президент России Владимир Путин будет участвовать в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" 27 апреля по видеосвязи.

Об этом сообщил в среду в эфире телеканала TRT лидер Турции Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"27 апреля состоится церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую". После доставки топлива этот объект получит статус атомного. Президент России Владимир Путин тоже примет участие в церемонии по видеосвязи", - сказал он.