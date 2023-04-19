https://news.day.az/world/1556834.html Ряд слитых документов Пентагона - фейки - Столтенберг
Ряд слитых документов Пентагона - фейки - Столтенберг
Некоторые секретные документы Пентагона, которые оказались в сети, не соответствуют действительности.
Как сообщает Day.Az, такое заявление в интервью телеканалу CNN сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, ряд документов являются ни чем иным, как манипуляцией.
"Мы все видели, что некоторые из этих утечек не соответствуют действительности и являются объектом манипуляции. Я не думаю, что они повлияют на то, что союзники по НАТО делают в связи с Украиной", - отметил Столтенберг.
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