Ряд слитых документов Пентагона - фейки

Некоторые секретные документы Пентагона, которые оказались в сети, не соответствуют действительности.

Как сообщает Day.Az, такое заявление в интервью телеканалу CNN сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, ряд документов являются ни чем иным, как манипуляцией.

"Мы все видели, что некоторые из этих утечек не соответствуют действительности и являются объектом манипуляции. Я не думаю, что они повлияют на то, что союзники по НАТО делают в связи с Украиной", - отметил Столтенберг.