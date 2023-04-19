Мощный пожар в Пекине

Некоторым пациентам пришлось выбираться из здания по простыням через окно.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пожар в больнице Пекина унес жизни по меньшей мере 21 человека. Возгорание началось поздно вечером 18 апреля. Видео с места событий очевидцы публикуют в соцсетях.

На кадрах видно, как один из пациентов больницы, видимо, оказавшись в огненной ловушке, решает сбежать через окно. Он спускается по связанными вместе простыням и приземляется на крышу стоящего рядом здания, после чего уходит.

Как сообщают местные СМИ, из горящего здания было эвакуировано более 70 пациентов. 21 человек погиб.