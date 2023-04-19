Мы продолжим обеспечивать политическую и экономическую безопасность Турции.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом проводится очень большая работа. Через год будет готово более 300 тысяч постоянных мест для проживания, и там будут жить люди, пострадавшие от землетрясения", - сказал он.