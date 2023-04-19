В ООН выдвинули ультиматум Талибану

ООН готова уйти из Афганистана, если не сможет убедить боевиков "Талибана" разрешить женщинам работать на организацию. Об этом заявил глава Программы развития ООН Ахим Стайнер, сообщает Day.Az со ссылкой на Time.

Представитель ООН отметил, что это решение станет душераздирающим. "Справедливо сказать, что сейчас мы находимся в ситуации, когда вся система ООН вынуждена сделать шаг назад и переоценить свою способность действовать там", - высказался он.

По словам Стейнера, согласно отчету ООН, Афганистану необходимо снять запрет на работу для женщин, так как экономика страны находится в плачевном состоянии. Он подчеркнул, что международная организация внесла большой вклад в передачу гуманитарной помощи гражданскому населению республики.