Как зарабатывает Карл III?

Более 300 жилых объектов недвижимости в английском графстве Норфолк стоимостью около £75 млн принадлежат Карлу III, передает Day.Az со ссылкой на The Guardian после проведенного расследования.

Дома британского короля, часть из которых сдается в аренду, была обнаружена в результате анализа прав собственности на недвижимость в Земельном кадастре. В небольшой деревне Анмер в графстве Норфолк каждый дом принадлежит Виндзорам. Покупка Елизаветой II старого здания школы в 2006 году за £625 тыс. стала завершающей.

Карл III также лично владеет правом собственности на не менее 37 объектов коммерческой недвижимости в районе Сандрингем в графстве Норфолк, включая магазины, почтовое отделение, социальные клубы, медицинский центр и паб. На него также зарегистрированы церковь, начальная школа и детский сад.

По словам местных жителей, есть четкая примета: "Все здания со светло-голубой дверью принадлежат королю". Этот цвет был выбран королевой-матерью. Его можно увидеть на домах в 12 других близлежащих деревнях. Многие из них также имеют королевские названия, например, "Бриллиантовый юбилей", "Виктория" или "Коттеджи королевы".