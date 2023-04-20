Китай начал строительство новой станции в Антарктиде

Китай начал строить новую станцию в Антарктиде. Об этом сообщил Центр стратегических и международных исследований (CSIS), передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Новая база находится на острове Инэкспрессибл в море Росса. По данным CSIS, полученным со спутниковых снимков, Китай выстроил несколько временных зданий и вертолетную площадку, а также заложил фундамент для главного здания площадью 5 тыс. кв. м.

Предполагается, что строительство завершится к 2024 году. Ожидается, что в состав комплекса также войдет обсерватория со спутниковой наземной станцией и причал для китайских ледоколов "Сюэлун".

"В то время как станция может обеспечивать отслеживание и связь для растущего числа китайских спутников наблюдения за полярным кругом, ее оборудование может одновременно использоваться для перехвата спутниковых сообщений других стран", - отмечает CSIS.

Центр считает, что новая станция получит возможность собирать разведывательные сигналы над Австралией и Новой Зеландией, а также телеметрические данные о ракетах, запущенных с нового австралийского космического центра Арнем.

Китаю уже принадлежат там четыре научно-исследовательские станции "Куньлунь", "Тайшань", "Чжуншань" и "Чанчэн". В последний раз КНР вела строительство в Антарктиде в 2018 году.

КНР является участником Договора об Антарктике, который предписывает использовать континент и область вокруг него в исключительно мирных целях.