https://news.day.az/world/1557028.html Турция превратилась в региональный энергетический центр - Чавушоглу
Турция превратилась в региональный энергетический центр - Чавушоглу
Турция превратилась в региональный энергетический центр.
Как сообщает Day.Az в среду со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Турция стала важным игроком в мировых поставках энергии. Мы ни с кем не конкурируем, наша цель - еще больше укрепить позиции тюркского мира", - сказал Чавушоглу.
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