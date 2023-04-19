Турция превратилась в региональный энергетический центр.

Как сообщает Day.Az в среду со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция стала важным игроком в мировых поставках энергии. Мы ни с кем не конкурируем, наша цель - еще больше укрепить позиции тюркского мира", - сказал Чавушоглу.