Евросоюз судится с европейскими странами

Евросоюз подал в суд на Словакию, Данию, Польшу, Болгарию, Португалию и Бельгию. Об этом сообщает Сайт Европейской Комиссии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Отмечается, что иск на Данию был подан из-за несоблюдения правил предоставления автобусных перевозок и услуг. На Словакию и Португалию Евросоюз подал в суд за несвоевременную оплату доставки товаров.

В адрес Польши и Болгарии был подан иск за нарушение правил об электронном взносе в национальное законодательство. В то же время Бельгия, по данным Евросоюза, нарушила правила перенесения директивы для того, чтобы избежать выплаты налогов.