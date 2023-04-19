Германия выделит средства для устранения последствий кризиса

Кабмин Германии намерен потратить €27 млрд в текущем году на нивелирование последствий миграционного кризиса. Об этом сообщает издание Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Известно, что €11 млрд будут потрачены на борьбу с причинами миграции, еще €9,5 млрд - на соцвыплаты после процедур предоставления убежища, а €2,82 млрд будут переданы федеральным землям и муниципалитетам.

По мнению автора статьи, озвученные меры не смогут покрыть расходы регионов на беженцев, так как в минувшем году им пришлось потратить около €4,5 млрд на просителей убежища и беженцев с Украины. Отмечается, что меры правительства будут представлены и дебатироваться на заседании кабинета министров в начале мая.