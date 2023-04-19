https://news.day.az/world/1557100.html Северная Корея запустит спутник-шпион
Северная Корея запустит спутник-шпион
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал, что КНДР запустит военный спутник-шпион, как и планировалось. Об этом сообщает Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.
По его информации, глава государства дал приказ официальным лицам подготовить запуск первого летательного аппарата в соответствии с установленным планом.
Ким Чен Ын также приказал развернуть серию спутников-шпионов для усиления разведывательных возможностей страны, отмечает агентство.
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