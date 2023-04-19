Северная Корея запустит спутник-шпион

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал, что КНДР запустит военный спутник-шпион, как и планировалось. Об этом сообщает Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

По его информации, глава государства дал приказ официальным лицам подготовить запуск первого летательного аппарата в соответствии с установленным планом.

Ким Чен Ын также приказал развернуть серию спутников-шпионов для усиления разведывательных возможностей страны, отмечает агентство.